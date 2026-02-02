В Эстонии на треть повысили выплаты срочникам

В Эстонии на треть повысили ежемесячные выплаты призывникам, находящимся на срочной службе.

Об этом сообщает ERR, пишет "Европейская правда".

В понедельник, 2 февраля, министр обороны Ханно Певкур подписал решение, согласно которому ежемесячные выплаты призывникам вырастут на треть – на 35-75 евро в зависимости от звания.

"Это сигнал о том, что мы ценим время, усилия наших призывников и их значение для обороноспособности Эстонии", – отметил министр.

С первых дней начала службы призывники будут получать не менее 150 евро, тогда как ранее – 115 евро, а после 9 месяцев на службе – от 230 евро. Эти средства предусмотрены на расходы, которые не покрываются за счет воинской части.

Вопрос повышения выплат называют важным мотивационным фактором на фоне инфляции за последние годы. Последний раз перед этим их пересматривали в 2021 году.

Дополнительно работают над упрощением процедуры возмещения расходов на поездки домой в период пребывания на срочной службе.

Ранее в Эстонии решили доплачивать бонусы срочникам за хорошую физическую форму.

В Латвии в этом году путем лотереи выбрали 400 призывников на срочную службу.