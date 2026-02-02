У Норвегії затримали сина кронпринцеси, суд розгляне питання про арешт

У Норвегії взяли під варту Маріуса Борга Хойбі – сина кронпринцеси Метте-Маріт, проти якого триває слідство щодо звинувачень у домашньому насильстві та зґвалтуваннях.

Про це повідомляє NRK, пише "Європейська правда".

У понеділок стало відомо, що Хойбі взяли під варту ввечері у неділю. Йому висунули звинувачення у "нападі, погрозах ножем та порушенні обмежуючого припису". Поліція тепер просить про запобіжний захід у вигляді арешту на чотири тижні через ризик рецидивізму.

Суд в Осло розгляне питання у понеділок 2 лютого без присутності сторін та звинувачуваного.

Для задоволення клопотання про арешт зазвичай мають бути виконані кілька умов. По-перше, суд має вважати, що підозрюваний скоїв дії, за які йому загрожує понад шість місяців позбавлення волі. Окрім того, суд має вважати, що є ризик знищення підозрюваним доказів, ухиляння від відповідальності чи скоєння нових злочинів.

3 лютого розпочнеться безпосередній судовий розгляд справи, що очікувано триватиме сім тижнів.

Хойбі заперечує найсерйозніші звинувачення, всього їх 38.

Слідство щодо сина кронпринцеси триває більше року. У серпні 2025 року йому висунули звинувачення.

Днями окремий скандал спалахнув довкола самої кронпринцеси – з опублікованих Мін’юстом США документів справи Епштейна стало відомо, що вона спілкувалась з ним у 2011–2014 роках та принаймні раз гостювала у нього кілька днів.

Принцеса опублікувала заяву, в якій зазначила, що шкодує про свою "недбалість". Вона також висловила своє співчуття та солідарність із жертвами злочинів, скоєних Джеффрі Епштейном.

Прем’єр Норвегії, коментуючи скандал, зазначив, що спілкування кронпринцеси з Епштейном було "поганим рішенням".