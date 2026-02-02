В Норвегии задержали сына кронпринцессы, суд рассмотрит вопрос об аресте

В Норвегии взяли под стражу Мариуса Борга Хойби – сына кронпринцессы Метте-Марит, против которого ведется следствие по обвинениям в домашнем насилии и изнасилованиях.

Об этом сообщает NRK, пишет "Европейская правда".

В понедельник стало известно, что Хойби взяли под стражу вечером в воскресенье. Ему предъявили обвинения в "нападении, угрозах ножом и нарушении ограничительного предписания". Полиция теперь просит о мере пресечения в виде ареста на четыре недели из-за риска рецидивизма.

Суд в Осло рассмотрит вопрос в понедельник, 2 февраля, без присутствия сторон и обвиняемого.

Для удовлетворения ходатайства об аресте обычно должны быть выполнены несколько условий. Во-первых, суд должен считать, что подозреваемый совершил действия, за которые ему грозит более шести месяцев лишения свободы. Кроме того, суд должен считать, что есть риск уничтожения подозреваемым доказательств, уклонения от ответственности или совершения новых преступлений.

3 февраля начнется непосредственное судебное рассмотрение дела, которое, как ожидается, продлится семь недель.

Хойби отрицает самые серьезные обвинения, всего их 38.

Следствие в отношении сына кронпринцессы продолжается более года. В августе 2025 года ему были предъявлены обвинения.

На днях отдельный скандал разгорелся вокруг самой кронпринцессы – из опубликованных Минюстом США документов дела Эпштейна стало известно, что она общалась с ним в 2011–2014 годах и по крайней мере раз гостила у него несколько дней.

Принцесса опубликовала заявление, в котором отметила, что сожалеет о своей "небрежности". Она также выразила свое сочувствие и солидарность с жертвами преступлений, совершенных Джеффри Эпштейном.

Премьер Норвегии, комментируя скандал, отметил, что общение кронпринцессы с Эпштейном было "плохим решением".