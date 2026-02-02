Великобритания выслала российского дипломата в ответ на аналогичный шаг РФ

Великобритания выслала российского дипломата и назвала это взаимным шагом после того, как в прошлом месяце Москва выслала британского дипломата, обвинив его в том, что он является нелегальным шпионом.

Об этом сообщил представитель Министерства иностранных дел Великобритании, цитирует Reuters, пишет "Европейская правда".

В МИД Великобритании заявили, что обвинения России были "беспочвенными", а высылка была "неоправданной и необоснованной".

"Вызвав российского посла, высокопоставленный чиновник МИД четко дал понять, что Великобритания не будет терпеть запугивание сотрудников британского посольства, поэтому сегодня мы принимаем соответствующие меры, отменяя аккредитацию российского дипломата", – сказал спикер.

Он подчеркнул, что любые дальнейшие действия России "будут рассматриваться как эскалация и получат соответствующую реакцию".

Напомним, в конце сентября Министерство иностранных дел Австрии объявило персоной нон грата сотрудника посольства России.

Российский "дипломат", покинувший Австрию, неоднократно встречался с уволенным сотрудником компании OMV, за которым наблюдали австрийские спецслужбы по подозрению в шпионаже в пользу РФ.

Впоследствии Россия решила выслать сотрудника австрийского посольства в ответ на этот шаг.