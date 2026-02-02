Укр Рус Eng

Угорщина подала позов до Суду ЄС проти відмови від російського газу

Новини — Понеділок, 2 лютого 2026, 15:40 — Тетяна Висоцька, з Брюсселя

У понеділок, 2 лютого, Угорщина подала позов до Суду Європейського Союзу з метою оскаржити Регламент REPowerEU, який забороняє імпорт російського газу в ЄС.

Про це, як передає "Європейська правда", повідомив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто у своєму блозі в соцмережі Х.

Угорщина хоче скасувати заборону імпорту російського газу в ЄС через суд.

"Сьогодні ми подали позов до Суду Європейського Союзу, щоб оскаржити Регламент REPowerEU, який забороняє імпорт російських енергоносіїв, та вимагати його анулювання", – повідомив Сійярто.

Він виділив три аргументи, на яких, за його словами, базується позов. 

  1. Імпорт енергоносіїв може бути заборонений лише через санкції, які вимагають одностайності – натомість цей регламент був ухвалений під виглядом заходу торговельної політики.
  2. Договори ЄС чітко зазначають, що кожна держава-член сама обирає свої джерела та постачальників енергії.
  3. Принцип енергетичної солідарності вимагає забезпечення безпеки постачання енергії для всіх держав-членів: це рішення явно порушує цей принцип, безумовно, у випадку Угорщини.

Як повідомляла "Європейська правда", 3-го лютого стає чинною відмова ЄС від російського газу, перші контракти скасують з 25 квітня.

26 січня країни ЄС остаточно схвалили поступовий план щодо заборони імпорту російського газу – його мають втілити до кінця 2027 року.

Словаччина заявила, що слідом за Угорщиною піде до суду через заборону ЄС імпорту енергоносіїв із РФ.

Без шансів для російського газу: чому ЄС вже не повернеться до енергетичної співпраці з РФ.

