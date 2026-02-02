Укр Рус Eng

Венгрия подала иск в Суд ЕС против отказа от российского газа

Новости — Понедельник, 2 февраля 2026, 15:40 — Татьяна Высоцкая

В понедельник, 2 февраля, Венгрия подала иск в Суд Европейского Союза с целью обжаловать Регламент REPowerEU, запрещающий импорт российского газа в ЕС.

Об этом, как передает "Европейская правда", сообщил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в своем блоге в соцсети Х.

Венгрия хочет отменить запрет на импорт российского газа в ЕС через суд.

"Сегодня мы подали иск в Суд Европейского Союза, чтобы оспорить Регламент REPowerEU, который запрещает импорт российских энергоносителей, и потребовать его аннулирования", – сообщил Сийярто.

Он выделил три аргумента, на которых, по его словам, основан иск.

  1. Импорт энергоносителей может быть запрещен только через санкции, которые требуют единогласия – вместо этого регламент был принят под видом меры торговой политики.
  2. Договоры ЕС четко указывают, что каждое государство-член само выбирает свои источники и поставщиков энергии.
  3. Принцип энергетической солидарности требует обеспечения безопасности поставок энергии для всех государств-членов: это решение явно нарушает этот принцип, безусловно, в случае Венгрии.

Как сообщала "Европейская правда", 3 февраля вступает в силу отказ ЕС от российского газа, первые контракты отменят с 25 апреля.

26 января страны ЕС окончательно одобрили постепенный план по запрету импорта российского газа – его должны реализовать до конца 2027 года.

Словакия заявила, что вслед за Венгрией пойдет в суд из-за запрета ЕС на импорт энергоносителей из РФ.

Подробнее читайте в статье: Без шансов для российского газа: почему ЕС уже не вернется к энергетическому сотрудничеству с РФ.

