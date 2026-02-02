Венгрия подала иск в Суд ЕС против отказа от российского газа

В понедельник, 2 февраля, Венгрия подала иск в Суд Европейского Союза с целью обжаловать Регламент REPowerEU, запрещающий импорт российского газа в ЕС.

Об этом, как передает "Европейская правда", сообщил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в своем блоге в соцсети Х.

Венгрия хочет отменить запрет на импорт российского газа в ЕС через суд.

"Сегодня мы подали иск в Суд Европейского Союза, чтобы оспорить Регламент REPowerEU, который запрещает импорт российских энергоносителей, и потребовать его аннулирования", – сообщил Сийярто.

Today, we took legal action before the European Court of Justice to challenge the REPowerEU regulation banning the import of Russian energy and request its annulment.



Our case is based on three key arguments. First, energy imports can only be banned through sanctions, which… – Péter Szijjártó (@FM_Szijjarto) February 2, 2026

Он выделил три аргумента, на которых, по его словам, основан иск.

Импорт энергоносителей может быть запрещен только через санкции, которые требуют единогласия – вместо этого регламент был принят под видом меры торговой политики. Договоры ЕС четко указывают, что каждое государство-член само выбирает свои источники и поставщиков энергии. Принцип энергетической солидарности требует обеспечения безопасности поставок энергии для всех государств-членов: это решение явно нарушает этот принцип, безусловно, в случае Венгрии.

Как сообщала "Европейская правда", 3 февраля вступает в силу отказ ЕС от российского газа, первые контракты отменят с 25 апреля.

26 января страны ЕС окончательно одобрили постепенный план по запрету импорта российского газа – его должны реализовать до конца 2027 года.

Словакия заявила, что вслед за Венгрией пойдет в суд из-за запрета ЕС на импорт энергоносителей из РФ.

