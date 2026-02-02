Укр Рус Eng

Сибіга розповів керівництву ОБСЄ про злочини РФ проти України

Новини — Понеділок, 2 лютого 2026, 16:55 — Марія Ємець

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга розповів про зустріч у Києві з главою МЗС Швейцарії, цьогорічним главою ОБСЄ Ігнаціо Кассісом та генсеком організації Ферідуном Сінірлиоглу.

Про це він розповів у своєму X, пише "Європейська правда".

Сибіга зазначив, що на зустрічі з Кассісом і Сінірлиоглу вони обговорили "динаміку миротворчих зусиль", наявні та очікувані результати зустрічей в Абу-Дабі і ситуацію на фронті.

"Поінформував керівництво ОБСЄ про воєнні злочини Росії, удари по цивільних, удари по енергетичній інфраструктурі, що залишають людей без світла, опалювання й води у морози", – зазначив Сибіга. 

Також він нагадав про трьох співробітників ОБСЄ, які досі залишаються за ґратами в РФ. 

"Підтвердив готовність України розвивати співпрацю з ОБСЄ, просувати спільні пріоритети під час швейцарського головування, та наголосив на важливості гуманітарного виміру й питання відповідальності у нашій співпраці. Говорили також про роль ОБСЄ, у тому числі у повоєнний період, для просування сталого миру для України та стабільності у всьому регіоні ОБСЄ", – розповів Андрій Сибіга.

Нагадаємо, керівництво ОБСЄ прибуло до Києва у понеділок 2 лютого. 

Ігнаціо Кассіс також говорив про плани відвідати Москву.

Швейцарія цьогоріч головує в ОБСЄ, перейнявши головування від Фінляндії. 

Сибіга Швейцарія ОБСЄ
