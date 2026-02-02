Сибига рассказал руководству ОБСЕ о преступлениях РФ против Украины

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига рассказал о встрече в Киеве с главой МИД Швейцарии, нынешним главой ОБСЕ Игнацио Кассисом и генсеком организации Феридуном Синирлиоглу.

Об этом он рассказал в своем X, пишет "Европейская правда".

Сибига отметил, что на встрече с Кассисом и Синирлиоглу они обсудили "динамику миротворческих усилий", имеющиеся и ожидаемые результаты встреч в Абу-Даби и ситуацию на фронте.

Today, I was pleased to welcome OSCE leadership, Chairman-in-Office @IgnazioCassis and @OSCESecGen Feridun H. Sinirlioğlu, to Kyiv.



We discussed the dynamic of peace efforts, the outcomes and expectations of the meetings in Abu Dhabi, and the battlefield situation.



I informed… pic.twitter.com/KYeuL4QUbj – Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) February 2, 2026

"Проинформировал руководство ОБСЕ о военных преступлениях России, ударах по гражданским, ударах по энергетической инфраструктуре, оставляющих людей без света, отопления и воды в морозы", – отметил Сибига.

Также он напомнил о трех сотрудниках ОБСЕ, которые до сих пор остаются за решеткой в РФ.

"Подтвердил готовность Украины развивать сотрудничество с ОБСЕ, продвигать общие приоритеты во время швейцарского председательства, и подчеркнул важность гуманитарного измерения и вопрос ответственности в нашем сотрудничестве. Говорили также о роли ОБСЕ, в том числе в послевоенный период, для продвижения устойчивого мира для Украины и стабильности во всем регионе ОБСЕ", – рассказал Андрей Сибига.

Напомним, руководство ОБСЕ прибыло в Киев в понедельник 2 февраля.

Игнацио Кассис также говорил о планах посетить Москву.

Швейцария в этом году председательствует в ОБСЕ, переняв председательство от Финляндии.