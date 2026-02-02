Зеленський та фон дер Ляєн поспілкувалися перед черговим раундом "мирних переговорів"

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн та президент Володимир Зеленський поспілкувалися напередодні "мирних переговорів", що відбудуться цього тижня.

Про це вона написала у соцмережі Х, передає "Європейська правда".

Після розмови із українським президентом фон дер Ляєн заявила, що рік за роком, підтримка України з боку Європи залишається непохитною.

"Наближаючись до четвертого року жорстокої війни проти України, Росія продовжує нарощувати свої воєнні злочини, завдаючи ударів по цивільній інфраструктурі та житлових будинках", – зазначила вона.

Відтак президентка Єврокомісії зауважила, що ЄС надсилає Україні сотні генераторів, щоб забезпечити тепло й електроенергію, а також "вже зовсім скоро" представить 20-й пакет санкцій проти РФ.

"Йдеться про посилення тиску на Росію, щоб змусити її сісти за стіл переговорів із щирим наміром досягти миру", – підсумувала президентка Єврокомісії.

Як писали ЗМІ, спеціальний представник президента США Стів Віткофф поїде на наступний раунд переговорів між Україною та Росією, який відбудеться 4-5 лютого в Абу-Дабі.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп 30 січня вчергове заявив, що бачить шанс на успіх переговорів для завершення російсько-української війни.

Своєю чергою президент України Володимир Зеленський заявляв, що не знає, чи йдеться про фінальний етап мирних переговорів, чи попереду ще робота з багатьма країнами.

Перший раунд тристоронніх переговорів України, США та Росії в Абу-Дабі відбувся 23-24 січня. Під час консультацій команди обговорювали параметри завершення війни.