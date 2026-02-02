Укр Рус Eng

Зеленский: ЕС вскоре передаст дополнительные генераторы и энергетическое оборудование

Новости — Понедельник, 2 февраля 2026, 17:07 — Кристина Бондарева

Президент Владимир Зеленский после разговора с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен сообщил, что ЕС в ближайшее время передаст Украине дополнительные генераторы и энергооборудование.

Об этом глава государства написал в соцсети Х, сообщает "Европейская правда".

По словам Зеленского, в разговоре с Урсулой фон дер Ляйен речь шла об энергетической поддержке Украины со стороны ЕС.

"Евросоюз нам очень помогает, и в ближайшее время будут еще поставки генераторов и дополнительного энергетического оборудования", – сообщил президент.

Он добавил, что глава Еврокомиссии проинформировала о финализации 20-го пакета санкций ЕС против России. Также они обсудили дипломатическую работу и работу над документами по гарантиям безопасности и плану восстановления.

Фон дер Ляйен, со своей стороны, заявила после разговора с Зеленским, что давление на Россию необходимо усилить.

Напомним, во второй половине января Европейская комиссия объявила о передаче 447 генераторов Украине на сумму 3,7 млн евро из стратегических резервов ЕС.

Кроме того, Польша передает Украине сотни генераторов за счет средств ЕС.

