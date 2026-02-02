Сына кронпринцессы Норвегии арестовали на четыре недели накануне суда

Сын кронпринцессы Норвегии Метте-Марит, Мариус Борг Хойби, был арестован на четыре недели – решение приняли за день до начала основного судебного процесса над ним.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает NRK.

29-летнего Хойби задержали в воскресенье вечером. Ему предъявлены серьезные обвинения, среди которых: нанесение телесных повреждений, угрозы ножом и нарушение судебного запрета на приближение.

Судья вынес решение на основе документов, без личного присутствия сторон или самого обвиняемого в зале суда.

Основной судебный процесс над Мариусом Боргом Хойби начнется уже во вторник и, по предварительным оценкам, продлится семь недель.

В целом обвинительный акт насчитывает 38 эпизодов. По словам защиты Хойби, он отрицает свою вину по наиболее серьезным пунктам обвинения.

Мариус Борг Хойби – старший сын кронпринцессы Метте-Марит от ее предыдущих отношений, до брака с кронпринцем Хоконом.

Следствие в отношении сына кронпринцессы продолжается более года. В августе 2025 года ему предъявили обвинения в изнасиловании, домашнем насилии, избиении и других преступлениях.

На днях отдельный скандал вспыхнул вокруг самой кронпринцессы – из опубликованных Минюстом США документов дела Эпштейна стало известно, что она общалась с ним в 2011-2014 годах и по крайней мере раз гостила у него несколько дней.

Принцесса опубликовала заявление, в котором отметила, что сожалеет о своей "небрежности". Она также выразила свое сочувствие и солидарность с жертвами преступлений, совершенных Эпштейном.

Премьер Норвегии, комментируя скандал, отметил, что общение кронпринцессы с Эпштейном было "плохим решением".