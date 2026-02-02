Винищувачі НАТО супроводжували літак РФ, що порушив правила польоту над Балтикою

Минулого тижня винищувачі, що виконують завдання з повітряного патрулювання НАТО в країнах Балтії, підіймалися, щоб ідентифікувати та супроводжувати російський літак, який порушив правила польоту.

Про це повідомило Міністерство національної оборони Литви у понеділок, 2 лютого, цитує LRT, пише "Європейська правда".

За інформацією литовського оборонного відомства, минулого понеділка винищувачі Альянсу злетіли, щоб ідентифікувати літак Іл-20, який летів у міжнародному повітряному просторі з материкової частини Росії до Калінінградської області.

Літак летів з увімкненим радіолокаційним транспондером, без плану польоту і підтримував радіозв'язок з Регіональним центром управління польотами (RSVC).

На початку грудня винищувачі НАТО, які патрулюють повітряний простір країн Балтії, тричі підіймалися в повітря для ідентифікації та супроводу російських літаків.

Також ЗМІ писали, що НАТО звернувся до Туреччини з проханням надати винищувачі F-16 для участі в місії з охорони повітряного простору Балтії у 2026 році, на кілька місяців раніше, ніж передбачалося за графіком ротації.