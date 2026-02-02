Истребители НАТО сопровождали самолет РФ, нарушивший правила полета над Балтикой

На прошлой неделе истребители, выполняющие задачи по воздушному патрулированию НАТО в странах Балтии, поднимались, чтобы идентифицировать и сопровождать российский самолет, который нарушил правила полета.

Об этом сообщило Министерство национальной обороны Литвы в понедельник, 2 февраля, цитирует LRT, пишет "Европейская правда".

По информации литовского оборонного ведомства, в минувший понедельник истребители Альянса взлетели, чтобы идентифицировать самолет Ил-20, который летел в международном воздушном пространстве с материковой части России в Калининградскую область.

Самолет летел с включенным радиолокационным транспондером, без плана полета и поддерживал радиосвязь с Региональным центром управления полетами (RSVC).

В начале декабря истребители НАТО, которые патрулируют воздушное пространство стран Балтии, трижды поднимались в воздух для идентификации и сопровождения российских самолетов.

Также СМИ писали, что НАТО обратился к Турции с просьбой предоставить истребители F-16 для участия в миссии по охране воздушного пространства Балтии в 2026 году, на несколько месяцев раньше, чем предполагалось по графику ротации.