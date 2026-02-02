Через екстремальні морози в Литві є загиблі та постраждалі люди

Екстремально холодна погода протягом вихідних спричинила травмування близько 30 осіб по всій Литві, а три смерті, ймовірно, пов’язані з переохолодженням.

Про це повідомили у понеділок, 2 лютого, представники служби екстреної медичної допомоги, цитує LRT, пише "Європейська правда".

Речник національної служби екстреної медичної допомоги заявив, що три смерті протягом вихідних були зафіксовані в Тельшяйському районі, Анікщяйському районі та у Вільнюсі.

У Тельшяйському районі тіло чоловіка було знайдено на вулиці в ніч з суботи на неділю. Він був одягнений лише в сорочку з короткими рукавами та штани, і медики констатували його смерть на місці події.

За словами речника, більшість постраждалих – люди похилого віку, особи в стані алкогольного сп’яніння та без постійного місця проживання.

Як писали, Литва зафіксувала найнижчі температури повітря за майже три десятиліття, а сильні морози охопили більшу частину країни.

Повідомляли, що у суботу вранці на метеостанції в латвійському Даугавпілсі температура повітря опустилася до −32 градусів, і це найсильніший мороз в країні з лютого 2012 року.