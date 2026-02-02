Из-за экстремальных морозов в Литве есть погибшие и пострадавшие люди

Экстремально холодная погода в выходные дни привела к травмированию около 30 человек по всей Литве, а три смерти, вероятно, связаны с переохлаждением.

Об этом сообщили в понедельник, 2 февраля, представители службы экстренной медицинской помощи, цитирует LRT, пишет "Европейская правда".

Представитель национальной службы экстренной медицинской помощи заявил, что три смерти в течение выходных были зафиксированы в Тельшяйском районе, Аникщяйском районе и в Вильнюсе.

В Тельшяйском районе тело мужчины было найдено на улице в ночь с субботы на воскресенье. Он был одет только в рубашку с короткими рукавами и брюки, и медики констатировали его смерть на месте происшествия.

По словам представителя, большинство пострадавших – пожилые люди, лица в состоянии алкогольного опьянения и без постоянного места жительства.

Как писали, Литва зафиксировала самые низкие температуры воздуха за почти три десятилетия, а сильные морозы охватили большую часть страны.

Сообщалось, что в субботу утром на метеостанции в латвийском Даугавпилсе температура воздуха опустилась до −32 градусов, и это самый сильный мороз в стране с февраля 2012 года.