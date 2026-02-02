Зеленский поставил задачи переговорной команде перед встречами с РФ и США

Президент Украины Владимир Зеленский провел координационное совещание с украинской делегацией накануне нового раунда трехсторонних встреч с США и Россией, которые должны состояться уже в эту среду и четверг в Абу-Даби.

Об этом глава государства сообщил в соцсети Х, пишет "Европейская правда".

Зеленский отметил, что согласовал для команды рамки разговора и определил конкретные задачи на предстоящие встречи.

На совещании присутствовали почти все участники переговорной команды, а именно секретарь СНБО Рустем Умеров, руководитель ОПУ Кирилл Буданов, его первый заместитель Сергей Кислица, глава Генштаба Андрей Гнатов, советник руководителя ОПУ Александр Бевз. Председатель фракции "Слуги народа" Давид Арахамия также примет участие в переговорах.

Отдельным пунктом повестки дня станут двусторонние встречи с американской стороной.

"Украина готова к реальным шагам. Мы считаем, что реально достичь достойного и длительного мира. Мы считаем, что двусторонний документ о гарантиях безопасности с Соединенными Штатами готов, и рассчитываем на дальнейшую предметную работу по документам по восстановлению и экономическому развитию", – подчеркнул Зеленский.

Президент выразил надежду, что американская сторона может и в дальнейшем быть решительной в обеспечении необходимых условий для диалога.

"Меры по деэскалации, которые фактически заработали в ночь на прошлую пятницу, помогают достичь доверия людей к процессу переговоров и к возможному результату. Войну нужно заканчивать", – написал глава государства.

Как сообщали СМИ, специальный представитель президента США Стив Уиткофф поедет на следующий раунд переговоров между Украиной и Россией, который состоится 4-5 февраля в Абу-Даби.

Первый раунд трехсторонних переговоров Украины, США и России в Абу-Даби состоялся 23-24 января. Во время консультаций команды обсуждали параметры завершения войны.