Парламент Франції розглядає ще два вотуми недовіри уряду

Парламент Франції починає розглядати ще дві ініціативи недовіри уряду Себастьєна Лекорню – які очікувано проваляться, після чого в ухваленні держбюджету на 2026 рік можна буде поставити крапку.

Першу ініціативу щодо недовіри уряду Лекорню внесла минулого тижня група лівих депутатів, другу – правопопулістське "Національне об’єднання".

Обидві внесли після того, як Лекорню втретє застосував конституційні спецповноваження для затвердження бюджету без голосування у залі – що одночасно дає депутатам право вимагати відставки уряду, якщо для цього зберуть достатньо голосів.

Засідання почалось о 17 годині. Обидві ініціативи очікувано проваляться.

Якщо це станеться, бюджет Франції на 2026 рік нарешті буде ухвалений.

За останній місяць уряд Лекорню вже сім разів пережив вотум недовіри.

Переговори щодо бюджету Франції на 2026 рік затягнулися на місяці, через що французькому президенту Емманюелю Макрону довелося схвалити спеціальний закон, який тимчасового дозволяє компенсувати відсутність повноцінного бюджету.