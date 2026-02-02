Парламент Франции рассматривает еще два вотума недоверия правительству

Парламент Франции начинает рассматривать еще две инициативы недоверия правительству Себастьена Лекорню – которые ожидаемо провалятся, после чего в принятии госбюджета на 2026 год можно будет поставить точку.

Об этом сообщает BFMTV, пишет "Европейская правда".

Первую инициативу о недоверии правительству Лекорню внесла на прошлой неделе группа левых депутатов, вторую – правопопулистское "Национальное объединение".

Обе внесли после того, как Лекорню в третий раз применил конституционные спецполномочия для утверждения бюджета без голосования в зале – что одновременно дает депутатам право требовать отставки правительства, если для этого соберут достаточно голосов.

Заседание началось в 17 часов. Обе инициативы ожидаемо провалятся.

Если это произойдет, бюджет Франции на 2026 год наконец будет принят.

За последний месяц правительство Лекорню уже семь раз пережило вотум недоверия.

Переговоры по бюджету Франции на 2026 год затянулись на месяцы, из-за чего французскому президенту Эмманюэлю Макрону пришлось принять специальный закон, который временного позволяет компенсировать отсутствие полноценного бюджета.