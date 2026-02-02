Туск анонсировал визит в Киев "в ближайшие дни"
Премьер-министр Польши Дональд Туск на днях прибудет с визитом в Киев.
Как сообщает "Европейская правда", об этом он объявил в своем X.
Туск сообщил, что скоро приедет в Украину по приглашению президента Владимира Зеленского.
In the next few days I will be in Kyiv at the invitation of @ZelenskyyUa. At this critical time, Ukraine cannot be left all alone.– Donald Tusk (@donaldtusk) February 2, 2026
"В следующие несколько дней я буду в Киеве – по приглашению Владимира Зеленского. В это сложное время Украину нельзя оставлять один на один", – коротко написал он.
Напомним, на прошлой неделе в Украину начала прибывать "энергетическая" помощь от Польши – правительства, городов и общественных инициатив.
От нескольких украинских депутатов стало известно, что 3 февраля в Киев должен приехать генсек НАТО Марк Рютте. Официально о его визите не сообщали.
