Туск анонсировал визит в Киев "в ближайшие дни"

Новости — Понедельник, 2 февраля 2026, 20:04 — Мария Емец

Премьер-министр Польши Дональд Туск на днях прибудет с визитом в Киев.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он объявил в своем X.

Туск сообщил, что скоро приедет в Украину по приглашению президента Владимира Зеленского.

"В следующие несколько дней я буду в Киеве – по приглашению Владимира Зеленского. В это сложное время Украину нельзя оставлять один на один", – коротко написал он.

Напомним, на прошлой неделе в Украину начала прибывать "энергетическая" помощь от Польши – правительства, городов и общественных инициатив.

От нескольких украинских депутатов стало известно, что 3 февраля в Киев должен приехать генсек НАТО Марк Рютте. Официально о его визите не сообщали.

