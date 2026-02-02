Украинская делегация отправилась в Абу-Даби на переговоры с РФ и США

Украинская переговорная группа отправилась в Абу-Даби, где 4 и 5 февраля состоится новый раунд трехсторонних встреч с участием представителей Украины, Соединенных Штатов и России.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в своем вечернем обращении, пишет "Европейская правда".

По словам Зеленского, украинская команда продолжает работать с американской стороной, "чтобы реальные решения ради мира могли масштабироваться".

"Сегодня было совещание с нашей делегацией – ребята уже в пути. Встречи будут в среду и четверг", – сообщил глава государства.

Он добавил, что, кроме трехстороннего формата, с США пройдут двусторонние переговоры.

"Есть что согласовать, есть содержание, которое требует дальнейшей работы. По гарантиям безопасности мы готовы. По восстановлению и дальнейшему развитию Украины чиновники работают, наши команды активно этим занимаются", – сказал Зеленский.

Ранее в понедельник Зеленский сообщил, что поставил задачу переговорной команде перед встречами с РФ и США.

Как сообщали СМИ, специальный представитель президента США Стив Уиткофф поедет на следующий раунд переговоров между Украиной и Россией 4-5 февраля в Абу-Даби.