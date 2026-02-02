Дрон, упавший на территорию воинской части в Польше, оказался игрушкой

Военная жандармерия Польши опровергла серьезность инцидента с падением дрона на территорию воинской части в городе Пшасниш.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Военная жандармерия заявила в соцсети Х в понедельник, что объект, упавший на территорию части, по предварительным данным, является игрушечным дроном.

"Из предварительных выводов следует, что это был игрушечный дрон, лишенный карты памяти и SIM-карты. В настоящее время продолжаются дальнейшие процессуальные действия", – говорится в сообщении.

Утверждается, что падение объекта не нанесло никакого ущерба.

Януш Сеймей, представитель Министерства национальной обороны, сообщил в понедельник агентству PAP, что после осмотра объекта было обнаружено, что в нем нет "никаких устройств, необходимых для наблюдения или считывания каких-либо данных".

Он добавил, что "это никоим образом не представляло угрозы для этого подразделения, а это скорее игрушка, которая сбежала от одного из жителей".

"Я хочу заверить всех, кто повторяет информацию, что это был беспилотник с функциями наблюдения или даже шпионажа. Ничего подобного не произошло", – заверил представитель Министерства национальной обороны.

В понедельник радиостанция Radio Zet сообщила, что в минувшую среду на территорию воинской части в Пшасныше упал беспилотник, который якобы мог собирать секретную информацию.

Напомним, 30 января в Польше подписали контракт на разработку и поставку новейшей антидронной системы San, которая будет использоваться в рамках системы "Восточный щит".