СМИ: Великобритания не разрешила США использовать свои базы для ударов по Ирану

Великобритания отказалась предоставить Соединенным Штатам доступ к своим базам на острове Диего-Гарсия и в Глостершире для ударов по Ирану.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Sky News.

Планы военных США по удару по Ирану предусматривали использование британской и американской военной базы на острове Диего-Гарсия в Индийском океане, а также авиабазы Ферфорд в Глостершире, где базируется американский флот тяжелых бомбардировщиков.

Согласно соглашениям между Лондоном и Вашингтоном, Пентагон может начинать операции с этих баз только с предварительного одобрения британского правительства.

Отказ Великобритании разрешить использование этих объектов для атаки на Иран побудил президента США Дональда Трампа отказаться от поддержки британского соглашения о передаче островов Чагос Маврикию.

СМИ сообщали, что американские военные готовы нанести удар по Ирану уже в ближайшие выходные и президент США Дональд Трамп об этом проинформирован, однако решение он еще не принял.

По данным издания Axios, Соединенные Штаты якобы очень близки к решению о масштабной военной операции против Ирана, и она может начаться уже в ближайшее время.

Иран, тем временем, предупредил, что будет атаковать американские базы на Ближнем Востоке, если Вашингтон решится на применение военной силы.