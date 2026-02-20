СМИ: 9 стран ЕС против намерений Еврокомиссии расширить штат на 2500 сотрудников

Европейская комиссия должна отказаться от планов нанять около 2500 сотрудников и увеличить административные расходы в то время, когда столицы просят затянуть пояса. Считают министры из девяти стран ЕС.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в публикации Politico.

В письме на имя комиссара по вопросам бюджета Пётра Серафина, инициированном Австрией, министры одобряют планы исполнительной власти ЕС по оптимизации следующего долгосрочного бюджета блока, известного как Многолетняя финансовая рамка (МФР).

Однако они критикуют просьбу Комиссии об увеличении финансирования для найма новых сотрудников и расширения административных возможностей. Общая сумма средств, которую Комиссия просит для найма дополнительных 2500 государственных служащих в течение срока действия МФР (2028-2034), составляет примерно 1,4 млрд евро, сообщили подписанты письма.

"Мы ожидаем, что Комиссия представит амбициозные, количественно выраженные предложения в качестве непосредственного вклада в текущие переговоры по следующей БФР, в частности по административной системе ЕС, которая отражает вызовы нашего времени", – говорится в письме, подписанном министрами Австрии, Чехии, Дании, Германии, Эстонии, Латвии, Швеции, Финляндии и Нидерландов.

"В этом контексте предложенное [Комиссией] увеличение на 2500 должностей, а также общее значительное увеличение раздела 4 (администрация) противоречит заявленным целям эффективности, сдержанности и реформ и рискует подорвать доверие к более широкому предложению по БФР". Раздел 4 БФР на 2028-2034 годы касается административных расходов.

Страны ЕС находятся в процессе переговоров по своему следующему долгосрочному бюджету после первоначального предложения Комиссии, представленного в июле 2025 года. Этот сложный процесс длится годами и вовлекает все три ключевые институции ЕС: Комиссию, Совет и Парламент. В то же время Комиссия проводит масштабный пересмотр, направленный на рационализацию собственных процессов.

Подписанты заявляют, что исполнительная власть ЕС должна применять к себе те же принципы, которые она требует от стран-членов.

"Давление на национальные правительства с целью повышения эффективности государственных расходов усиливается", – говорится в письме. "Страны-члены, часто по просьбе Комиссии, отреагировали сложными реформами, направленными на повышение эффективности, сокращение штатов и экономию средств", – добавили подписанты.

Далее в письме Комиссии рекомендуется "значительно повысить уровень амбиций в этой сфере".

"Доверие к Европейской комиссии, которая требует от государств-членов бюджетной дисциплины, в значительной степени зависит от соблюдения ею собственных принципов. Если национальные администрации по всей Европе должны сокращать государственные расходы, мы ожидаем, что такие же строгие правила будут применяться и к Европейской комиссии", – отметила в письменных комментариях министр Европы, интеграции и семьи Австрии Клаудия Бауэр.

"В то время, когда национальные правительства находятся под огромным финансовым давлением, существенное увеличение административных должностей в ЕС рискует послать гражданам неправильный сигнал", – добавила она.

Ранее стало известно, что Европейский парламент отменяет подкасты, отказывается от планов расширения мероприятий для посетителей и сокращает внутренние публикации в рамках мер по экономии средств.

Напомним, в ноябре сотрудники парламента Румынии устроили спонтанную акцию протеста из-за своих заработных плат.

Перед этим премьер-министр Румынии Илие Боложан призвал ограничить зарубежные поездки членов правительства и других должностных лиц с целью эффективного использования государственных средств.