Литва заборонила в'їзд грузинському реперу, який виступав у Росії

Міністр внутрішніх справ Литви Владислав Кондратович заборонив грузинському реперу Гіо Піка, справжнє ім'я якого Георгій Джіоєв, в'їжджати в країну до 19 лютого 2031 року.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє LRT.

Речник Міністерства внутрішніх справ Міндаугас Баярунас повідомив, що Департаменту міграції було доручено додати Джіоєва до публічного списку іноземців, яким заборонено в'їжджати в Литву.

Це рішення було прийнято на підставі рекомендації міністра закордонних справ Кястутіса Будріса та інформації, наданої Міністерством закордонних справ. Воно ґрунтується на положенні Закону про правовий статус іноземців, який дозволяє заборонити в'їзд на строк до п'яти років, якщо є серйозні підстави вважати, що іноземний громадянин активно підтримує або бере участь у діяльності, що порушує міжнародне право та норми.

За інформацією Департаменту міграції, репер буде доданий до публічного чорного списку в п'ятницю.

Питання про те, чи слід дозволити в'їзд Гіо Піка, вперше було піднято на початку лютого мером Вільнюса Валдасом Бенкунскасом. Репер мав виступити в місті 21 березня.

Мер розкритикував той факт, що, незважаючи на численні виступи в Росії з початку повномасштабної війни в Україні, артист все ще мав можливість виступати в Литві.

Після цього міністр Будріс попросив Міністерство внутрішніх справ заборонити реперу в'їзд до країни.

Організатори рекламували Гіо Піка як артиста з Грузії, який виступає в Європі, Азії та США. У рекламних матеріалах вони підкреслювали його відверту критику російського уряду, його політики та президента, а також антивоєнні теми в його музиці.

У листопаді минулого року Литва також додала до чорного списку російського репера Алішера Моргенштерна. Він оскаржив заборону в суді, але його скарга була відхилена.