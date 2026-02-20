Литва запретила въезд грузинскому рэперу, выступавшему в России

Министр внутренних дел Литвы Владислав Кондратович запретил грузинскому рэперу Гио Пика, настоящее имя которого Георгий Джиоев, въезжать в страну до 19 февраля 2031 года.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает LRT.

Представитель Министерства внутренних дел Миндаугас Баярунас сообщил, что Департаменту миграции было поручено добавить Джиоева в публичный список иностранцев, которым запрещено въезжать в Литву.

Это решение было принято на основании рекомендации министра иностранных дел Кястутиса Будриса и информации, предоставленной Министерством иностранных дел. Оно основывается на положении Закона о правовом статусе иностранцев, который позволяет запретить въезд на срок до пяти лет, если есть серьезные основания полагать, что иностранный гражданин активно поддерживает или участвует в деятельности, нарушающей международное право и нормы.

По информации Департамента миграции, рэпер будет добавлен в публичный черный список в пятницу.

Вопрос о том, следует ли разрешить въезд Гио Пика, впервые был поднят в начале февраля мэром Вильнюса Валдасом Бенкунскасом. Рэпер должен был выступить в городе 21 марта.

Мэр раскритиковал тот факт, что, несмотря на многочисленные выступления в России с начала полномасштабной войны в Украине, артист все еще имел возможность выступать в Литве.

После этого министр Будрис попросил Министерство внутренних дел запретить рэперу въезд в страну.

Организаторы рекламировали Гио Пика как артиста из Грузии, который выступает в Европе, Азии и США. В рекламных материалах они подчеркивали его откровенную критику российского правительства, его политики и президента, а также антивоенные темы в его музыке.

В ноябре прошлого года Литва также добавила в черный список российского рэпера Алишера Моргенштерна. Он обжаловал запрет в суде, но его жалоба была отклонена.