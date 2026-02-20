В Польше расследование по молдаванину, тормозившему поезд, передали Службе безопасности

В Польше передали Службе внутренней безопасности расследование в отношении гражданина Молдовы, который активировал стоп-кран на грузовом поезде, следовавшем с цистернами нефти в Украину.

Об этом сообщает RMF24, пишет "Европейская правда".

Расследование инцидента с грузовым поездом возле станции Пулавы передали Службе внутренней безопасности Польши (ABW). Такое решение приняли в прокуратуре, обвинив 25-летнего гражданина Молдовы в создании угрозы взрыва.

Как предполагают журналисты, такое развитие событий указывает на то, что контрразведка может обнаружить новые факты, которые приведут к расширению обвинений. Кроме того, ABW имеет более широкие возможности для анализа изъятых у задержанного электронных устройств, и значительно более широкие возможности получать информацию – в том числе от коллег за рубежом.

Насколько известно, задержанный молдаванин дома не имел проблем с законом. На допросах он назвался айтишником, который хотел поехать в Москву и там устроиться на работу, но не смог рационально объяснить, зачем оказался в Польше и какими были мотивы его действий.

Из-за путаницы в его объяснениях допускают проведение психиатрической экспертизы.

Напомним, инцидент произошел 16 февраля возле станции Пулавы в Люблинском воеводстве. Гражданин Молдовы активировал стоп-кран на поезде, следовавшем в Украину с 37 цистернами нефти, его задержали на месте. Сообщалось, что он въехал в Польшу через КПП "Тересполь" – то есть с территории Беларуси.

Расследование начали не по факту попытки диверсии, а как действий, которые могли привести к аварии поезда с опасным грузом.

Полицейские, которые вмешались, выполняли службу в рамках операции, начатой в середине ноября после обнаружения акта диверсии на этой железнодорожной линии.