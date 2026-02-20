Зеленский: США будут главными в мониторинге прекращения огня после войны

Президент Владимир Зеленский сообщил, что Соединенные Штаты будут главными в мониторинге прекращения боевых действий после достижения мирного соглашения с Россией.

Об этом, как пишет "Европейская правда", глава государства сказал в онлайн-комментарии журналистам в пятницу.

Президент рассказывал о результатах трехсторонних переговоров в Женеве. Он отметил, все три стороны признали: если будет окончание войны, то мониторингом прекращения огня будут заниматься прежде всего американцы.

"Они будут председательствующими в этом направлении. И я думаю, что все же это очень важный результат, который команда сегодня привезла", – сказал Зеленский.

Зеленский также допускает, что до конца февраля может состояться еще один раунд переговоров с РФ и США о потенциальных параметрах завершения войны.

Ранее Зеленский после встреч в Женеве сказал, что видит прогресс в переговорах по военному направлению, но не политическому.