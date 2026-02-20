Укр Рус Eng

У США занепокоєні "радикальним лівацтвом" у Франції зв'язку з вбивством ультраправого активіста

Новини — П'ятниця, 20 лютого 2026, 17:43 — Христина Бондарєва

Державний департамент США заявив, що уважно стежить за справою французького ультраправого активіста, вбитого ультралівими, припустивши, що це може вважатися тероризмом.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на заяви з боку Держдепу США.

Бюро з боротьби з тероризмом Державного департаменту заявило у соцмережі Х, що стежить за цією справою, попередивши, що "насильницьке радикальне лівацтво набирає обертів" і має розглядатися як загроза громадській безпеці. 

"Ми продовжуватимемо стежити за ситуацією та очікуємо, що винних у насильстві буде притягнуто до відповідальності", – йдеться у повідомленні.

Заступниця державного секретаря Сара Роджерс, посадовиця з питань публічної дипломатії, заявила у п'ятницю в дописі на X, що вона також уважно стежить за цією справою.

"Демократія ґрунтується на базовій угоді: ви можете висловлювати будь-яку точку зору на публіці, і ніхто не має права вас за це вбивати. Ось чому ми так суворо ставимося до політичного насильства – тероризму", – написала вона.

Бюро з питань боротьби з тероризмом Державного департаменту відіграє центральну роль у розробці списків терористів та пов'язаних з цим санкцій.

23-річний Квентін Деранк помер внаслідок бійки під час конференції в Ліоні, на якій виступала одна з найвідоміших членкинь ультралівої партії "Нескорена Франція".

Деранк помер від важкої черепно-мозкової травми, отриманої в результаті нападу щонайменше шести осіб.

Відтак внаслідок інциденту французькі правоохоронці затримали 11 підозрюваних. Серед них є принаймні один помічник Рафаеля Арно, депутата від "Нескореної Франції".

Тим часом лідер "Нескореної Франції" Жан-Люк Меланшон зазнає атак з боку політичних опонентів через інцидент зі смертю активіста.

Зокрема, критики покладають провину на жорстку риторику Меланшона, вважаючи, що вона сприяє дедалі більш поляризованому політичному середовищу. 

