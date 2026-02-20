В США обеспокоены "левым радикализмом" во Франции из-за убийства ультраправого активиста

Государственный департамент США заявил, что внимательно следит за делом французского ультраправого активиста, убитого ультралевыми, предположив, что это может считаться терроризмом.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на заявления со стороны Госдепа США.

Бюро по борьбе с терроризмом Государственного департамента заявило в соцсети Х, что следит за этим делом, предупредив, что "насильственный левый радикализм набирает обороты" и должно рассматриваться как угроза общественной безопасности.

"Мы будем продолжать следить за ситуацией и ожидаем, что виновные в насилии будут привлечены к ответственности", – говорится в сообщении.

Заместитель государственного секретаря Сара Роджерс, чиновница по вопросам публичной дипломатии, заявила в пятницу в заметке на X, что она также внимательно следит за этим делом.

"Демократия основывается на базовом соглашении: вы можете выражать любую точку зрения на публике, и никто не имеет права вас за это убивать. Вот почему мы так строго относимся к политическому насилию – терроризму", – написала она.

Бюро по борьбе с терроризмом Государственного департамента играет центральную роль в разработке списков террористов и связанных с этим санкций.

23-летний Квентин Деранк умер в результате драки во время конференции в Лионе, на которой выступала одна из самых известных членов ультралевой партии "Непокоренная Франция".

Деранк умер от тяжелой черепно-мозговой травмы, полученной в результате нападения по меньшей мере шести человек.

В результате инцидента французские правоохранители задержали 11 подозреваемых. Среди них есть по крайней мере один помощник Рафаэля Арно, депутата от "Непокоренной Франции".

Между тем лидер "Непокоренной Франции" Жан-Люк Меланшон подвергается атакам со стороны политических оппонентов из-за инцидента со смертью активиста.

В частности, критики возлагают вину на жесткую риторику Меланшона, считая, что она способствует все более поляризованной политической среде.