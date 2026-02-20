ЄС "ретельно аналізує" рішення Верховного суду США щодо мит Трампа

Європейський Союз ретельно аналізує рішення Верховного суду США про скасування радикальних мит Дональда Трампа.

Про це заявив представник ЄС, якого цитує Sky News, передає "Європейська правда".

Як відомо, Верховний суд США визнав незаконними масштабні глобальні тарифи президента Дональда Трампа у п’ятницю, 20 лютого.

За словами речника, ЄС буде продовжувати наполягати на зниженні митних зборів.

"Ми беремо до відома рішення Верховного суду США і ретельно його аналізуємо. Ми залишаємося в тісному контакті з адміністрацією США, оскільки прагнемо отримати чіткість щодо кроків, які вони мають намір вжити у відповідь на це рішення", – сказав він.

Речник також зазначив, що підприємства "по обидва боки Атлантики" залежать від стабільності та передбачуваності торговельних відносин.

"Тому ми продовжуємо виступати за низькі мита і працювати над їх зниженням", – додав він.

Нагадаємо, між США та Євросоюзом тривали складні перемовини про подальші умови торгівлі на тлі погроз з боку США встановити мита на європейські товари у розмірі 30%, тоді як ЄС сподівався зберегти основну ставку тарифів на рівні 10%.

28 липня минулого року ЄС і США уклали рамкову торговельну угоду, що встановила болючі 15-відсоткові мита на всі товари з ЄС до США – від автомобілів до вин. Трамп похвалив домовленість як "найбільшу угоду, яка будь-коли укладалася", а у Євросоюзі критикували очільницю Єврокомісії за такий компроміс.

Також повідомляли, що Європейському Союзу вдалося зафіксувати нульові тарифи з боку США на низку товарів, як літаки й комплектуючі та фармацевтичні генерики.

Наприкінці 2025 року Трамп заявив, що запроваджені ним тарифи суттєво скоротили торговельний дефіцит США і сприяють нарощенню ВВП.