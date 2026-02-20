ЕС "тщательно анализирует" решение Верховного суда США по пошлинам Трампа

Европейский Союз тщательно анализирует решение Верховного суда США об отмене радикальных пошлин Дональда Трампа.

Об этом заявил представитель ЕС, которого цитирует Sky News, передает "Европейская правда".

Как известно, Верховный суд США признал незаконными масштабные глобальные тарифы президента Дональда Трампа в пятницу, 20 февраля.

По словам представителя, ЕС будет продолжать настаивать на снижении таможенных пошлин.

"Мы принимаем к сведению решение Верховного суда США и тщательно его анализируем. Мы остаемся в тесном контакте с администрацией США, поскольку стремимся получить ясность относительно шагов, которые они намерены предпринять в ответ на это решение", – сказал он.

Спикер также отметил, что предприятия "по обе стороны Атлантики" зависят от стабильности и предсказуемости торговых отношений.

"Поэтому мы продолжаем выступать за низкие пошлины и работать над их снижением", – добавил он.

Напомним, между США и Евросоюзом продолжались сложные переговоры о дальнейших условиях торговли на фоне угроз со стороны США установить пошлины на европейские товары в размере 30%, тогда как ЕС надеялся сохранить основную ставку тарифов на уровне 10%.

28 июля прошлого года ЕС и США заключили рамочное торговое соглашение, которое установило болезненные 15-процентные пошлины на все товары из ЕС в США – от автомобилей до вин. Трамп похвалил договоренность как "крупнейшее соглашение, которое когда-либо заключалось", а в Евросоюзе критиковали главу Еврокомиссии за такой компромисс.

Также сообщалось, что Европейскому Союзу удалось зафиксировать нулевые тарифы со стороны США на ряд товаров, таких как самолеты и комплектующие, а также фармацевтические генерики.

В конце 2025 года Трамп заявил, что введенные им тарифы существенно сократили торговый дефицит США и способствуют наращиванию ВВП.