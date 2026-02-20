Парламент одной из земель Германии приостановил выплаты сомнительной сотруднице "АдН"

Парламент немецкой земли Северный Рейн-Вестфалия после журналистского расследования приостановил выплату зарплаты 86-летней женщине, числящейся сотрудницей депутата "Альтернативы для Германии", до выяснения обстоятельств.

Об этом сообщает Spiegel, пишет "Европейская правда".

Земельный парламент Северного Рейна-Вестфалии попросил депутата от ультраправой партии "Альтернатива для Германии" Клауса Эссера предоставить разъяснения относительно своей 86-летней сотрудницы, и пока приостанавливает ей выплаты – после появления сомнений в том, действительно ли женщина в своем почтенном возрасте выполняет работу, предусмотренную должностными обязанностями.

Поводом стало расследование Spiegel, которое дает основания подозревать фиктивное трудоустройство, за которое помощница Эссера получает заработную плату из средств налогоплательщиков.

Розмари Ц., родившаяся в 1940 году, числится сотрудницей офиса Эссера. Журналисты выяснили, среди прочего, что ее муж Вельнер Ц. – лицо, приближенное к Эссеру, и сотрудник евродепутата, близкого к Эссеру – нередко раньше уходит с партийных мероприятий, объясняя это тем, что не может оставлять жену дома одну на длительное время.

Разглашение этой ситуации вызвало негативные комментарии и из рядов самой "АдН".

В земельном парламенте подчеркивают, что вопросы трудоустройства помощников и контроль за их работой – исключительная сфера ответственности избранных депутатов, однако выплаты сотрудникам, которые фактически не работают, не разрешены.

"Члены земельного парламента служат интересам людей из Северного Рейна-Вестфалии. За работу в парламенте и на округах они получают поддержку из средств налогоплательщиков. Я ожидаю от каждого депутата ответственного отношения к деньгам налогоплательщиков. Бюджет на персонал предусмотрен исключительно для парламентской работы, а не каких-либо других целей. Любые сомнения относительно законности использования бюджетных средств должны быть развеяны", – заявил спикер земельного парламента Андре Купер.

