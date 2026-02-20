В Лондоне расследуют возможное использование аэропортов для торговли людьми в деле Эпштейна

Британская полиция проверяет, использовались ли лондонские аэропорты для торговли людьми на фоне скандала с братом короля Эндрю Маунтбеттеном-Виндзором, который фигурирует в файлах осужденного сексуального преступника, американского финансиста Джеффри Эпштейна.

Об этом говорится в заявлении лондонской полиции, пишет "Европейская правда".

Столичная полиция опубликовала заявление о расследовании утверждений, изложенных в документах из файлов Эпштейна.

"После обнародования Министерством юстиции США миллионов судебных документов, связанных с Джеффри Эпштейном, нам стало известно о предположении, что лондонские аэропорты могли использоваться для содействия торговле людьми и сексуальной эксплуатации", – заявили правоохранители.

Поэтому они оценивают эту информацию, а также активно ищут дополнительные детали у правоохранительных партнеров, в частности в США.

Отдельно лондонская полиция идентифицирует и связывается с бывшими офицерами, которые могли тесно сотрудничать с Эндрю Маунтбеттеном-Виндзором в качестве охранников.

Их попросили тщательно обдумать, может ли что-то из того, что они видели или слышали во время службы, иметь значение для текущих расследований, и поделиться любой информацией, которая может помочь.

Экс-принц был арестован 19 февраля по подозрению в злоупотреблении государственным положением. Впоследствии его освободили под следствие после допроса по подозрению в злоупотреблении государственным служебным положением.

Это стало первым случаем ареста члена королевской семьи с 1649 года.

В файлах, обнародованных Министерством юстиции США в начале февраля, утверждалось, что Эндрю Маунтбеттен-Виндзор передавал официальные британские торговые документы Эпштейну.

