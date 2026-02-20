Євродепутати обговорять торгову угоду зі США після судового рішення щодо мит Трампа

Депутати Європейського парламенту проведуть у понеділок екстрене засідання, щоб переглянути торговельну угоду зі США після рішення Верховного суду скасувати деякі глобальні мита президента Дональда Трампа.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Bloomberg.

Очікувалося, що торговий комітет Європейського парламенту проголосує у вівторок за продовження процесу ратифікації угоди між США та ЄС. Законодавці ЄС раніше заморозили процес ратифікації після того, як Трамп пригрозив анексувати Гренландію.

"Рішення Верховного суду було очікуваним. Правова основа для необґрунтованих мит була неправильною", – заявив агентству Бернд Ланге, голова торгового комітету.

Ланге написав у соцмережах, що "тепер ми маємо ретельно оцінити" рішення і оцінити можливі наслідки для поточної роботи з ратифікації угоди.

Торговельна угода скасує мита на більшість американських товарів і встановить 15% мито на товари ЄС.

Блок уклав цю нерівноправну угоду минулого літа в надії уникнути повномасштабної торговельної війни і зберегти підтримку безпеки з боку США. Парламент мав намір ратифікувати угоду в березні.

Рішення, ухвалене в п'ятницю, поставило під сумнів цей графік і всю угоду, з огляду на невизначений правовий статус мит Трампа.

"Судді показали, що навіть президент США не діє в правовому вакуумі",– зазначив Ланге.

Верховний суд США 20 лютого визнав незаконними масштабні глобальні тарифи президента Дональда Трампа.

Мова йде про тарифи, які Трамп оголосив на початку квітня 2025 року проти майже всіх країн світу. Глава Білого дому запровадив мита від 10% до 50% на імпорт до США залежно від країни походження для подолання дефіциту Сполучених Штатів.

Методика, за якою Трамп визначав розмір торговельних тарифів, викликала подив у багатьох. З’явилися навіть припущення, що до її створення міг бути причетний ChatGPT. Окремі економісти зазначали, що сам підхід до розрахунку тарифів не витримує жодної серйозної критики.

Європейський Союз ретельно аналізує рішення Верховного суду щодо незаконності мит Трампа.