Трамп анонсировал "более сильные альтернативы" пошлинам после решения Верховного суда

Американский президент Дональд Трамп заявил, что теперь "будут использованы другие альтернативы" вместо пошлин, которые Верховный суд признал незаконными.

Об этом он заявил в пятницу, 20 февраля, цитирует CNN, передает "Европейская правда".

"У нас есть альтернативы. Замечательные альтернативы", – сказал Трамп.

Он заявил, что это решение открыло ему возможность пойти "вероятно, тем путем, которым я должен был пойти с самого начала".

"Теперь я собираюсь пойти в другом направлении, вероятно, в том направлении, в котором я должен был пойти изначально", – сказал он, назвав его "даже более сильным, чем наш первоначальный выбор".

Кроме того, Трамп также предположил, что это решение не "существенно ограничит" пошлины в будущем, и упомянул об использовании Закона о расширении торговли и других прошлых законов, включая Закон о пошлинах 1930 года.

Американский президент добавил, что эти альтернативы просто будут означать "немного более длительный" процесс.

Верховный суд США 20 февраля признал незаконными масштабные глобальные тарифы президента Дональда Трампа.

Речь идет о тарифах, которые Трамп объявил в начале апреля 2025 года против почти всех стран мира. Глава Белого дома ввел пошлины от 10% до 50% на импорт в США в зависимости от страны происхождения для преодоления дефицита Соединенных Штатов.

Методика, по которой Трамп определял размер торговых тарифов, вызвала удивление у многих. Появились даже предположения, что к ее созданию мог быть причастен ChatGPT. Отдельные экономисты отмечали, что сам подход к расчету тарифов не выдерживает никакой серьезной критики.

Европейский Союз тщательно анализирует решение Верховного суда о незаконности пошлин Трампа.