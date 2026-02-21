В Беларуси вышел из тюрьмы политзаключенный, который ранее отказался покидать страну

В Беларуси вышел из тюрьмы политзаключенный Николай Статкевич, который после первого освобождения осенью 2025 года не захотел покидать страну и после того вновь оказался за решеткой; в январе он пережил инсульт.

Об этом сообщает "Радио Свобода", пишет "Европейская правда".

20 февраля журналисты узнали, что 69-летний Статкевич, которого называют одним из самых выдающихся деятелей демократической оппозиции Беларуси, 19 февраля вышел на свободу из тюрьмы и теперь у себя дома.

Перед этим он около месяца провел в реанимации после перенесенного 21 января инсульта.

Освобожденный ранее нобелевский лауреат, правозащитник Алесь Бяляцкий, который после освобождения в декабре 2025 года пересек границу с Литвой, назвал освобождение Статкевича "замечательной новостью с горьким привкусом".

"Он достиг своей цели – он остался в Беларуси... Свобода далась дорогой ценой, у Николая теперь серьёзные проблемы со здоровьем. В тюрьме власть отбирает здоровье, а иногда и жизнь политзаключенных. Садистский режим безжалостен. Дорогой Николай, выздоравливайте! Наше дело еще не завершено, вы нужны Беларуси", – прокомментировал он.

Статкевича впервые выпустили из тюрьмы 11 сентября 2025 года в группе 52 политзаключенных по договоренности с американской стороной, всех отпускали при условии выезда из страны.

Статкевич единственный отказался пересечь границу с Литвой и много часов просидел в нейтральной полосе, после чего вернулся в Беларусь и снова был задержан и помещен в тюрьму.

Как известно, с лета половины 2025 года после контактов администрации Трампа с Лукашенко и ослабления американских санкций из тюрем выпустили более сотни белорусских политзаключенных, в том числе самых известных – как Бяляцкий, оппозиционер Виктор Бабарико и его соратница Мария Колесникова.

В июне вышел на свободу оппозиционер Сергей Тихановский – муж нынешней лидерки оппозиции в изгнании Светланы Тихановской.

