Трамп подписал указ о 10% пошлинах для всех стран мира

Президент США Дональд Трамп заявил, что подписал новый указ о 10-процентных пошлинах на импорт из всех стран мира.

Как сообщает "Европейская правда", соответствующее заявление он опубликовал в своей соцсети Truth Social, его распространили также на страницах Белого дома.

Ночью по киевскому времени Трамп заявил, что только что подписал в Овальном кабинете указ о 10-процентных пошлинах, которые будут касаться всех стран и "вступят в силу почти безотлагательно".

🚨 President Donald J. Trump imposes a 10% global tariff on all countries. pic.twitter.com/42ZGDnMxbR – The White House (@WhiteHouse) February 20, 2026

Пока непонятно, как это новое решение будет согласовываться с достиженными раньше двусторонними договоренностями.

По данным CNN, Трамп запланировал введение 10-процентных пошлин на 5 месяцев по отдельным полномочиям, если только их не продлит Конгресс, а за это время спланирует дальнейшие шаги для реализации своего видения торговой политики.

Напомним, Верховный суд США 20 февраля признал незаконными масштабные глобальные тарифы президента Дональда Трампа, которые он объявил в начале апреля 2025 года против почти всех стран мира.

После судебного решения Трамп анонсировал "более сильные альтернативы".