Один зі співорганізаторів замахів в Україні раніше вийшов на волю за помилуванням Санду

Один із затриманих громадян Молдови, які є фігурантами справи про підготовку замовних вбивств громадських діячів та політиків в Україні і має судимість, вийшов на волю після помилування президенткою Маєю Санду у 2022 році – тепер вона відкликала цей указ.

Про це першим повідомив молдовський портал Аnticoruptie, пише "Європейська правда".

Стало відомо, що серед затриманих громадян Молдови – Ніколає Шепель 1995 року народження, який у 2017 році отримав вирок у Росії за наркоторгівлю. У 2019 році його перевели відбувати покарання у Молдову, а в 2022 році він вийшов на волю за помилуванням президентки Маї Санду після відповідного клопотання засудженого та прокуратури.

19 лютого в адміністрації Санду повідомили, що вона відкликала рішення про помилування Шепеля "у зв’язку з новими обставинами, наданими компетентними органами".

У попередніх новинах особа, що за описом вочевидь і є Шепелем (30-річного віку, з судимістю за наркозлочини і звільнений у 2022 році), згадувалась як рекрутер групи і ключовий фігурант.

Нагадаємо, 19 лютого стало відомо, що поліція Молдови та українські правоохоронні органи проводять кримінальне розслідування щодо підготовки фізичної ліквідації низки відомих публічних осіб в Україні.

За даними слідства, учасники мережі діяли під кураторством спецслужб Російської Федерації. Вони збирали інформацію про пересування, місця проживання та спосіб життя потенційних жертв, щоб організувати вбивства за грошову винагороду.

Трьох затриманих у Молдові помістили під арешт на 30 діб.