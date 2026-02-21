Один из соорганизаторов покушений в Украине ранее вышел на свободу по помилованию Санду

Один из задержанных граждан Молдовы, которые являются фигурантами дела о подготовке заказных убийств общественных деятелей и политиков в Украине и имеет судимость, вышел на свободу после помилования президентом Майей Санду в 2022 году – теперь она отозвала этот указ.

Об этом первым сообщил молдавский портал Аnticoruptie, пишет "Европейская правда".

Стало известно, что среди задержанных граждан Молдовы – Николае Шепель 1995 года рождения, который в 2017 году получил приговор в России за наркоторговлю. В 2019 году его перевели отбывать наказание в Молдову, а в 2022 году он вышел на свободу по помилованию президента Майи Санду после соответствующего ходатайства осужденного и прокуратуры.

19 февраля в администрации Санду сообщили, что она отозвала решение о помиловании Шепеля "в связи с новыми обстоятельствами, предоставленными компетентными органами".

В предыдущих новостях лицо, которое по описанию очевидно и является Шепелем (30-летнего возраста, с судимостью за наркопреступления и освобожденный в 2022 году), упоминалось как рекрутер группы и ключевой фигурант.

Напомним, 19 февраля стало известно, что полиция Молдовы и украинские правоохранительные органы проводят уголовное расследование по подготовке физической ликвидации ряда известных публичных лиц в Украине.

По данным следствия, участники сети действовали под кураторством спецслужб Российской Федерации. Они собирали информацию о передвижении, местах проживания и образе жизни потенциальных жертв, чтобы организовать убийства за денежное вознаграждение.

Трех задержанных в Молдове поместили под арест на 30 суток.