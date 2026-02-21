Макрон призвал к спокойствию перед демонстрациями в честь убитого правого активиста

Президент Франции Эмманюэль Макрон призвал к спокойствию перед демонстрациями в связи с гибелью правого активиста Кентена Деранка, ответственность за которую возлагают на радикальных левых активистов.

Об этом сообщает Le Monde, пишет "Европейская правда".

Макрон утром в субботу призвал всех "сохранять спокойствие". "Органы власти, конечно, будут пристально следить, чтобы все произошло как можно лучше", – сказал президент.

Он добавил, что в начале недели проведет встречу с премьером и профильными ведомствами, чтобы обсудить проблему с радикальными группами, которые активно действуют и связаны с политическими силами, "о ком бы ни шла речь".

"Сейчас нужно, чтобы все вели себя ответственно. В нашей Республике никакие силовые методы не являются легитимными", – подчеркнул Эмманюэль Макрон.

Основная демонстрация в связи с гибелью Деранка планируется в Лионе, где произошли события, шествие состоится также в Ренне.

Ультраправый активист Кентен Деранк погиб в результате драки во время конференции в университете в Лионе, на которой выступала одна из самых известных участниц ультралевой "Непокоренной Франции". В связи с этим задержали 11 человек.

В МВД предположили, что к инциденту могли быть причастны члены местной антифашистской группы, связанной с "Непокоренной Францией".

Правые организации начали устраивать демонстрации в память о погибшем.

Параллельно в адрес лидера ультралевых Люка Меланшона начали звучать обвинения в использовании риторики, способствующей все более поляризованной политической среде.

В среду офис "Непокоренной Франции" в Париже эвакуировали из-за якобы заложенной взрывчатки, сообщение не подтвердилось.