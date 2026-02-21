У Фінляндії посилили заборону на носіння ножів і сокир у громадських місцях

У Фінляндії з новими поправками до кримінального кодексу, що набули чинності з початку року, посилили заборону на носіння ножів, сокир тощо, крім випадків, коли це має логічне пояснення.

Про це повідомляє Yle, пише "Європейська правда".

З набуттям чинності новими нормами кримінального кодексу особа, впіймана на носінні складаного ножа, ножа чи сокири у громадському місці може отримати не просто штраф, а до 1 року позбавлення волі.

У поліції пояснили, що якщо, наприклад, ніж або сокиру везе з собою потягом турист, що прямує в похід у Лапландію, до нього не буде питань, оскільки він має логічне пояснення, навіщо йому ці предмети. Проте якщо логічного обґрунтування немає, поліція вважатиме це порушенням закону.

"Те саме стосується ситуації, що хтось прийшов з бейсбольною битою у центр Гельсінкі. Якщо видно, що ви йдете грати у бейсбол – питань немає, але якщо ви ходите з битою в центрі о 2:30 ночі вихідного дня, поліції важко буде повірити у таку версію", – пояснив інспектор поліції Конста Арвелін.

Посилення торкнулися також санкцій за правопорушення, пов’язані з вогнепальною зброєю. Наприклад, мінімальна санкція за випадки, що кваліфікуються як серйозне правопорушення, зросла до двох років, тоді як раніше становила 4 місяці.

Найбільша німецька профспілка поліції закликала заборонити носіння зброї в громадському транспорті по всій країні – оскільки зараз у кожній землі діють свої правила.

В Італії пропонують запровадити вибіркові перевірки з металодетекторами у навчальних закладах.