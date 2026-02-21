В Финляндии ужесточили запрет на ношение ножей и топоров в общественных местах

В Финляндии с новыми поправками в уголовный кодекс, вступившие в силу с начала года, ужесточили запрет на ношение ножей, топоров и т.д., кроме случаев, когда это имеет логическое объяснение.

Об этом сообщает Yle, пишет "Европейская правда".

Со вступлением в силу новых норм уголовного кодекса за ношение складного ножа, ножа или топора в общественном месте можно получить не просто штраф, а до 1 года лишения свободы.

В полиции объяснили, что если, например, нож или топор везет с собой поездом турист, направляющийся в поход в Лапландию, к нему не будет вопросов, поскольку он имеет логическое объяснение, зачем ему эти предметы. Однако если логического обоснования нет, полиция будет считать это нарушением закона.

"То же касается ситуации, что кто-то пришел с бейсбольной битой в центр Хельсинки. Если видно, что вы идете играть в бейсбол – вопросов нет, но если вы ходите с битой в центре в 2:30 ночи выходного дня, полиции трудно будет поверить в такую версию", – пояснил инспектор полиции Конста Арвелин.

Ужесточения коснулись также санкций за правонарушения, связанные с огнестрельным оружием. Например, минимальная санкция за случаи, квалифицируемые как серьезное правонарушение, выросла до двух лет, тогда как ранее составляла 4 месяца.

Крупнейший немецкий профсоюз полиции призвал запретить ношение оружия в общественном транспорте по всей стране – поскольку сейчас в каждой земле действуют свои правила.

В Италии предлагают ввести выборочные проверки с металлодетекторами в учебных заведениях.