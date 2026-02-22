Президент США Дональд Трамп у суботу заявив, що він співпрацює з губернатором Луїзіани Джеффом Лендрі, щоб відправити лікарняне судно до Гренландії, яку Трамп хоче придбати.

Про це президент США написав у соцмережі Truth Social, пише "Європейська правда".

Трамп зробив цю заяву незадовго до того, як влаштував вечерю для губернаторів-республіканців у Білому домі, де він сидів поруч із Лендрі та розмовляв з ним. Минулого року Трамп призначив Лендрі своїм спецпредставником щодо Гренландії.

Трамп поділився у Truth Social зображенням, створеним штучним інтелектом, і повідомив, що відправляє до Гренландії лікарняне судно.

"Спільно з чудовим губернатором Луїзіани Джеффом Лендрі ми відправимо до Гренландії великий медичний корабель, щоб надати допомогу багатьом хворим людям, які не отримують необхідного лікування. Він уже в дорозі", – написав Трамп.

Повідомлення Трампа у соцмережах поширив Білий дім.

Наразі невідомо, чи було це судно запрошено Данією чи Гренландією, і які хворі люди потребують допомоги.

Пост Трампа з’явився через кілька годин після того, як Об'єднане арктичне командування Данії повідомило про евакуацію члена екіпажу, який потребував невідкладної медичної допомоги, з американського підводного човна у водах Гренландії.

Криза довкола арктичного острова спалахнула на початку року через прагнення президента США Дональда Трампа контролювати острів.

Хоча згодом президент США відмовився від своєї вимоги про повне завоювання Гренландії, прем'єрка Данії Метте Фредеріксен переконана, що криза не вирішена.

11 лютого НАТО розпочав військову місію Arctic Sentry ("Арктичний вартовий") для посилення своєї присутності в Арктиці в рамках обіцянок президенту США Дональду Трампу, який наполягав на тому, що регіон і зокрема Гренландія недостатньо захищені.

А напередодні острів відвідав король Данії Фредерік.