Трамп возобновил гибридную атаку на Гренландию – обещает отправить туда "корабль-больницу"

Президент США Дональд Трамп в субботу заявил, что он сотрудничает с губернатором Луизианы Джеффом Лэндри, чтобы отправить больничное судно в Гренландию, которую Трамп хочет приобрести.

Об этом президент США написал в соцсети Truth Social, пишет "Европейская правда".

Трамп сделал это заявление незадолго до того, как устроил ужин для губернаторов-республиканцев в Белом доме, где он сидел рядом с Лэндри и разговаривал с ним. В прошлом году Трамп назначил Лэндри своим спецпредставителем по Гренландии.

Трамп поделился в Truth Social изображением, созданным искусственным интеллектом, и сообщил, что отправляет в Гренландию больничное судно.

"Совместно с замечательным губернатором Луизианы Джеффом Лэндри мы отправим в Гренландию большой медицинский корабль, чтобы оказать помощь многим больным людям, которые не получают необходимого лечения. Он уже в пути", – написал Трамп.

Сообщение Трампа в соцсетях распространил Белый дом.

Пока неизвестно, было ли это судно приглашено Данией или Гренландией, и какие больные люди нуждаются в помощи.

Пост Трампа появился через несколько часов после того, как Объединенное арктическое командование Дании сообщило об эвакуации члена экипажа, нуждавшегося в неотложной медицинской помощи, с американской подводной лодки в водах Гренландии.

Кризис вокруг арктического острова разгорелся в начале года из-за стремления президента США Дональда Трампа контролировать остров.

Хотя впоследствии президент США отказался от своего требования о полном завоевании Гренландии, премьер-министр Дании Метте Фредериксен убеждена, что кризис не решен.

11 февраля НАТО начало военную миссию Arctic Sentry ("Арктический страж") для усиления своего присутствия в Арктике в рамках обещаний президенту США Дональду Трампу, который настаивал на том, что регион и в частности Гренландия недостаточно защищены.

А накануне остров посетил король Дании Фредерик.