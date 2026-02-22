Кремль пригрозил направить на Эстонию ядерное оружие

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что если Эстония разместит на своей территории ядерное оружие, то Россия направит свое ядерное оружие на Эстонию.

Об этом он заявил российскому пропагандисту Павлу Зарубину, пишет "Европейская правда".

Песков комментировал последние заявления главы МИД Эстонии, который выразил готовность страны разместить у себя ядерное оружие союзных государств.

"Мы не угрожаем Эстонии, как и всем другим европейским странам. Но если на территории Эстонии будет ядерное оружие, нацеленное на нас, то на территорию Эстонии будет нацелено наше ядерное оружие. И Эстония должна четко это понимать. Россия всегда будет делать то, что должна, для обеспечения собственной безопасности", – заявил спикер Кремля.

Недавно эстонский министр иностранных дел Маргус Тсахкна заявил, что при необходимости Эстония может разместить на своей территории ядерное оружие союзников.

15 февраля президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что является сторонником присоединения страны к "ядерному проекту", то есть разработки собственного ядерного оружия.