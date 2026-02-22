Поліція четвертий день обшукує колишнє житло експринца Ендрю у Віндзорі

Поліція четвертий день поспіль проводить обшуки в колишній резиденції Ендрю Маунтбеттена-Віндзора, які, за офіційним підтвердженням правоохоронців, триватимуть щонайменше до понеділка.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Sky News.

Свідки та журналісти повідомляють про постійний рух поліцейських автомобілів на території маєтку, розташованого за кілька миль від Віндзорського замку. Активна фаза слідства розпочалася після резонансних подій минулого четверга.

У четвер поліція Темз-Веллі заарештувала "чоловіка віком 60+ років із Норфолка". Згодом стало відомо, що йдеться про принца Ендрю.

Офіційне звинувачення стосується зловживання службовим становищем.

Член королівської родини провів 11 годин у поліцейській дільниці, після чого був звільнений.

Колишній принц Ендрю протягом тривалого часу перебуває під прицілом правоохоронців та медіа через свій зв'язок із засудженим за сексуальну експлуатацію Джеффрі Епштейном. Попри нові звинувачення, Маунтбеттен-Віндзор продовжує категорично заперечувати будь-яку причетність до злочинів Епштейна або будь-які інші порушення закону.

У файлах, оприлюднених Міністерством юстиції США на початку лютого, стверджувалося, що Ендрю Маунтбеттен-Віндзор передавав офіційні британські торговельні документи Епштейну.

