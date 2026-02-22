Полиция четвертый день обыскивает бывшее жилище экс-принца Эндрю в Виндзоре

Полиция четвертый день подряд проводит обыски в бывшей резиденции Эндрю Маунтбеттена-Виндзора, которые, по официальному подтверждению правоохранителей, продлятся как минимум до понедельника.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Sky News.

Свидетели и журналисты сообщают о постоянном движении полицейских автомобилей на территории поместья, расположенного в нескольких милях от Виндзорского замка. Активная фаза следствия началась после резонансных событий прошлого четверга.

В четверг полиция Темз-Вэлли арестовала "мужчину в возрасте 60+ лет из Норфолка". Впоследствии стало известно, что речь идет о принце Эндрю.

Официальное обвинение касается злоупотребления служебным положением.

Член королевской семьи провел 11 часов в полицейском участке, после чего был освобожден.

Бывший принц Эндрю в течение длительного времени находится под прицелом правоохранителей и СМИ из-за своей связи с осужденным за сексуальную эксплуатацию Джеффри Эпштейном. Несмотря на новые обвинения, Маунтбеттен-Виндзор продолжает категорически отрицать любую причастность к преступлениям Эпштейна или любые другие нарушения закона.

В файлах, обнародованных Министерством юстиции США в начале февраля, утверждалось, что Эндрю Маунтбеттен-Виндзор передавал официальные британские торговые документы Эпштейну.

