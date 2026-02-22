Орбан заявив, що енергобезпеці Угорщини загроз немає, але не зняв ультиматуми Україні

Угорський прем'єр Віктор Орбан сказав, що попри зупинку постачань нафти через трубопровід "Дружба" енергобезпеці Угорщини нічого не загрожує, проте Будапешт продовжує висувати ультиматуми Україні.

Про це Орбан заявив у неділю, повідомляє "Європейська правда".

Орбан розповів, що скликав Раду національної енергобезпеки через нібито "шантаж з боку України".

Він заявив, що дії Києва стосовно нафтопроводу "Дружба" створили ризики для енергозабезпечення країни. "Ми усунули цю небезпеку, прийняли відповідні рішення, тому сьогодні в Угорщині немає загрози безпеці постачання. Безперебійне, нормальне функціонування країни забезпечено", – заявив Орбан.

Попри це, Орбан заявив, що його уряд вживе трьох "контрзаходів" проти України. Угорщина не відновить експорт дизельного пального до України, доки не отримає нафту через українську територію. Будапешт офіційно відмовляється схвалити виділення військової позики Україні, яка була раніше узгоджена в Брюсселі. І також Угорщина заблокує 20-й пакет санкцій ЄС проти РФ.

Орбан підкреслив, що Будапешт буде діяти "обережно" в питаннях енергопостачання, від яких Україна залежить від Угорщини, оскільки по той бік кордону живуть етнічні угорці.

"Якщо транспортування нафти відновиться, то нормальні відносини будуть відновлені", – заявив Орбан.

У МЗС заявили, що Україна відкидає та засуджує ультиматуми та шантаж з боку керівництва урядів Угорщини та Словацької Республіки у зв’язку з роботою нафтопроводу "Дружба".



