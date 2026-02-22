Угорщина відмовилась від погроз щодо електроенергії через "турботу" про угорців Закарпаття

Міністр закордонних справ Петер Сійярто заявив, що у питання постачання електроенергії Україні потрібна "особлива обережність", щоб не нашкодити угорцям Закарпаття.

Про це він сказав у відео, опублікованому на Facebook-сторінці, повідомляє "Європейська правда".

Сійярто записав відео за підсумками урядової енергетичної ради, яка зібралась у неділю, щоб обговорити зупинку постачань нафти РФ через трубопровід "Дружба".

"Сьогодні ми також розглянули питання, пов'язані з постачанням електроенергії. Адже майже половина імпорту електроенергії в Україну надходить з Угорщини. Однак ми дійшли висновку, що в цьому питанні потрібно діяти з особливою обережністю, оскільки по той бік кордону також живуть угорці, і припинення експорту електроенергії в першу чергу торкнеться Закарпаття, створить особливі проблеми, виклики та страждання для тих сімей, які живуть по той бік кордону", – заявив угорський міністр.

Він додав, що "наша суперечка не з людьми, які живуть в Україні, не з сім'ями, які живуть в Україні. Наша суперечка з українською державою, з українським урядом, з президентом Зеленським".

Напередодні прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан пригрозив припинити постачання електроенергії до України, якщо не буде відновлений транзит нафти нафтопроводом "Дружба".

У неділю Сійярто заявив, що у понеділок Будапешт заблокує ухвалення Євросоюзом 20 пакета санкцій проти Росії, оскільки Україна нібито навмисне не ремонтує нафтопровід "Дружба".

Також Угорщина оголосила про зупинку постачання дизельного палива Україні і заблокувала кредит у 90 млрд євро для України від ЄС.