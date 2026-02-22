Орбан заявил, что энергобезопасности Венгрии угроз нет, но не снял ультиматумы Украине

Венгерский премьер Виктор Орбан сказал, что несмотря на остановку поставок нефти по трубопроводу "Дружба" энергобезопасности Венгрии ничего не угрожает, однако Будапешт продолжает выдвигать ультиматумы Украине.

Об этом Орбан заявил в воскресенье, сообщает "Европейская правда".

Орбан рассказал, что созвал Совет национальной энергобезопасности из-за якобы "шантажа со стороны Украины".

Он заявил, что действия Киева в отношении нефтепровода "Дружба" создали риски для энергообеспечения страны. "Мы устранили эту опасность, приняли соответствующие решения, поэтому сегодня в Венгрии нет угрозы безопасности поставок. Бесперебойное, нормальное функционирование страны обеспечено", – заявил Орбан.

Несмотря на это, Орбан заявил, что его правительство примет три "контрмеры" против Украины. Венгрия не возобновит экспорт дизельного топлива в Украину, пока не получит нефть через украинскую территорию. Будапешт официально отказывается одобрить выделение военного займа Украине, который был ранее согласован в Брюсселе. А также Венгрия заблокирует 20-й пакет санкций ЕС против РФ.

Орбан подчеркнул, что Будапешт будет действовать "осторожно" в вопросах энергоснабжения, от которых Украина зависит от Венгрии, поскольку по ту сторону границы живут этнические венгры.

"Если транспортировка нефти возобновится, то нормальные отношения будут восстановлены", – заявил Орбан.

В МИД заявили, что Украина отвергает и осуждает ультиматумы и шантаж со стороны руководства правительств Венгрии и Словацкой Республики в связи с работой нефтепровода "Дружба".